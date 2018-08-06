Конгресс США может принять санкции против России в обход Трампа

Новый пакет антироссийских санкций, внесенный в Конгресс США, может быть принят в обход президента Трампа, заявил прибывший в Москву сенатор Рэнд Пол. Он назвал происходящее санкционной истерией и пообещал по возможности помешать планам ястребов. В Совете Федерации и Госдуме, где прошли консультации, понимают, что желание покарать Россию за океаном слишком велико, но призывают не прекращать контактов.

В Москву, как пишет западная пресса, приехал едва ли не самый независимый американский сенатор, республиканец Рэнд Пол, сообщил "ТВ Центр". И журналисты ничуть не лукавят. Пол в прошлом году стал одним из двух сенаторов проголосовавших против ужесточения антироссийских санкций, тогда как все остальные высказались за. Вот и сейчас, начиная встречу, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв подчеркнул: шаг Пола по нормализации отношений – смелый и необходимый.

"Важен любой такой контакт в условиях отсутствия системного диалога между нашими парламентами. Санкции этим отношениям, безусловно, мешают, но они эти отношения никоим образом не прекращают", - заявил Косачев.

Встреча с американскими конгрессменами в Москве – уже вторая за последнее время. Рядом с Рэндом Полом находился его коллега, сенатор от Техаса Дон Хаффайнс. Обсудили стратегическую стабильность в мире, контроль над вооружениями, КНДР, Сирию и Иран, но прежде всего двусторонние отношения. Москве грозят "адским" законопроектом о новых санкциях, направленных против госдолга. Сенатор Пол признал, у президента Трампа в отношении России связаны руки. Внешняя политика в компетенции Конгресса. Именно поэтому сам факт встречи уже достижение.

"У нас состоялся отличный диалог, откровенный и открытый. Мы хотели понять, как наши две страны могут прийти к лучшему пониманию друг друга. Я думаю, вся эта работа чрезвычайно важна, и те, кто думают, что дипломатия не способна решать вопросы такого уровня, сильно ошибаются. Цель моего приезда в Россию заявить, что мы хотим сохранить все линии диалога открытыми", - пояснил Рэнд Пол.

Едва сенатор закончил, как тут же ему задали излюбленный вопрос американских журналистов: так обсуждалось ли на встрече мнимое вмешательство коварных русских в выборы? Подытожил уже Константин Косачёв: Россия не вмешивалась в ход избирательной кампании и не будет этого делать.

"Мы неоднократно предлагали американской стороне начать экспертный диалог на эту тему, но мы ни разу не получили согласия американской стороны на такой диалог", - сказал Косачев.

Теперь выяснилось, что запросы до комитета Сената по международным делам просто не доходили. Терялись где-то в извилистых коридорах американского парламента. Истерия же набирает обороты. Временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов вызван в Госдепартамент. От дипломата ждут комментарий на, цитата, "попытки Кремля использовать социальные сети для пропаганды насилия и раскола в США".

"О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений не существует в принципе? Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к "мегафонной дипломатии". По факту получается, что внешнеполитическое ведомство подыгрывает тем силам в американском истеблишменте, которые раскручивают в собственных интересах тему "вмешательства России" в политические процессы в США", - отметили в российском посольстве.

Помимо сенаторов американская делегация в Москве встретилась и с депутатами Госдумы. Они попросили Рэнда Пола повлиять на изменение меры пресечения арестованной в США россиянки Марии Бутиной. Ее называют иностранным агентом и обвиняют в том, что не подала необходимые документы в Минюст. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. И это – лишь один из обсуждаемых вопросов. Парламентарии выступили за полноформатный диалог. Только вот некоторые депутаты Госдумы и сенаторы находятся в американских секционных списках. Въезд им в США закрыт. Встреча, возможно, пройдет на нейтральной территории. Хотя Рэнд Пол пообещал добиться того, чтобы его российские коллеги свободно пересекали американскую границу. В этом сенатору явно будет нелегко. Но ведь, как говорил патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер, дипломатия есть искусство обуздать силу.

Матвей Шестаков, Владимир Хуртин, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр"