ФБР задержало четырех россиян по подозрению в мошенничестве

Четыре гражданина России задержаны нью-йоркским отделением ФБР США. Их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило в своем Twitter о задержании четырех россиян.

В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018 г.

Один из граждан России был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Еще двое находятся в Лос-Анджелесе. Местонахождение четвертого выясняют сотрудники Генконсульства.

Между тем, пресс-секретарь консульства Алексей Топольский сообщил, что в ФБР США послан официальный запрос с просьбой предоставить доступ к задержанным россиянам. Время ответа на запрос регламентировано соглашением между странами. Оно составляет три дня. При этом срок, в который доступ должен быть предоставлен, - на усмотрение американской стороны, сообщает РИА Новости.

В июле стало известно о задержании в США россиянки Марии Бутиной. В Минюсте США отметили, что с 2015 по 2017 год она прибыла в страну по студенческой визе и работала на российского чиновника высокого ранга. Ее обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. В ответ МИД России заявил протест Госдепу США. Ведомство назвало Бутину политзаключенной и потребовало освободить ее.

В то же время, посол России в США Анатолий Антонов отметил, что в задержании россиянки Бутиной нет ничего нового. По его словам, Соединенные Штаты охотятся за гражданами России на своей территории, а также в других странах.

Кроме того, ряд американских СМИ в начале августа 2018 года написал о том, что в американском посольстве в Москве якобы обнаружили "русского шпиона". Речь шла о некой россиянке, которая была нанята Секретной службой США и проработала в американской дипмиссии более 10 лет. Она имела доступ к закрытым электронным сервисам, что позволяло просматривать конфиденциальный материал, включая графики президента и вице-президента.