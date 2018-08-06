Посольство России в Лондоне назвало вбросом слухи о запросе на выдачу россиян

​Сообщения британских СМИ о решении правительства Соединенного Королевства запросить экстрадицию подозреваемых в отравлении Скрипалей россиян являются вбросом. Об этом рассказали в посольстве России в Лондоне.

Посольство России в Лондоне призвало не полагаться на информацию британской газеты The Guardian, согласно которой, британское правительство намерено попросить Москву экстрадировать двух россиян, которых подозревают в применении нервно-паралитического вещества в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС.

"Каких-либо официальных обращений на этот счет посольство не получало. Более того, приходится вновь констатировать, что такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери. Поэтому полагаться на эту информацию не стоит. Мы не испытываем никакого доверия к неподтвержденным медийным вбросам", - говорится в заявлении.

​Ранее издание The Guardian сообщило, что британское правительство приняло решение запросить у России экстрадицию двух российских граждан, которых Лондон подозревает в нападении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Согласно данным журналистов, полицейские и сотрудники спецслужб полностью проследили передвижения подозреваемых с момента их въезда на территорию Великобритании.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери 4 марта. Британские власти заявили, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы было произведено в России. После этого Москву обвинили в причастности к инциденту, не предоставив доказательств.

В июне стало известно, что в Британии из Эймсбери госпитализировали пару - Дон Стерджесс и Чарльза Роули с химическим отравлением. Стерджесс скончалась спустя восемь дней. Роули в итоге выписали из больницы. В Британии полагают, что на пострадавших также было оказано воздействие "Новичка".

В июле российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Россия ожидает, что британская сторона официально назовет имена подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери, о которых перед этим написали британские СМИ.