Президент Ирана заявил о бессмысленности переговоров с Трампом

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что после возобновления американских санкций переговоры с президентом США Дональдом Трампом потеряли смысл.

После частичного возобновления санкций против Ирана переговоры с президентом США Дональдом Трампом не имеют смысла. Об этом заявил иранский президент Хасан Роухани.

"Нет какого-либо смысла в переговорах с введением санкций", - передает его слова ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили о частичном возобновлении санкций против Ирана. Так, будут возвращены ограничения в отношении иранского госдолга и валюты, а также в отношении торговли металлами и закупки долларов правительством Ирана. Санкции вновь начнут действовать с 7:01 по московскому времени 7 августа.