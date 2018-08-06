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Президент Ирана заявил о бессмысленности переговоров с Трампом

20:40
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что после возобновления американских санкций переговоры с президентом США Дональдом Трампом потеряли смысл.

После частичного возобновления санкций против Ирана переговоры с президентом США Дональдом Трампом не имеют смысла. Об этом заявил иранский президент Хасан Роухани.

"Нет какого-либо смысла в переговорах с введением санкций", - передает его слова ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили о частичном возобновлении санкций против Ирана. Так, будут возвращены ограничения в отношении иранского госдолга и валюты, а также в отношении торговли металлами и закупки долларов правительством Ирана. Санкции вновь начнут действовать с 7:01 по московскому времени 7 августа. 

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