Медведев заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Дмитрий Медведев провёл заседание президиума президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Основными темами стали экологические проблемы, строительство жилья, а также развитие общественного пространства.

По словам главы правительства, в регионах необходимо заниматься благоустройством скверов, улиц и площадей, восстанавливать детские и спортивные площадки, сообщил "ТВ Центр". А окончательные решения по проектам должны принимать с учётом мнения местных жителей.

Также на заседании речь шла об улучшении экологической обстановки. Дмитрий Медведев заявил о начале создания новой индустрии, которая будет заниматься переработкой твердых бытовых отходов. А особое внимание глава правительства просил уделить сокращению вредных выбросов на крупных предприятиях и ликвидации ряда свалок. Также обсудили жилищные проблемы.

"Нужно добиться того, чтобы ежегодно 5 миллионов семей улучшали свои жилищные условия. Предстоит существенно увеличить объём ввода жилья. И сделать это в условиях перехода на новую модель финансирования жилищного строительства. Законодательная база для этих целей создана. Важно синхронизировать систему банковского регулирования с этими новыми подходами, обеспечив бесперебойное финансирование отрасли. Но нужно, конечно, не только строить больше, важно поддерживать спрос. А значит, как минимум необходимо добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам", - заявил Медведев.