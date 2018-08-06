Кандидаты в мэры Москвы продолжают агитационные встречи с избирателями

В Москве продолжается предвыборная кампания кандидатов на пост мэра столицы, выборы которого состоятся 9 сентября. В ходе агитационных встреч с москвичами кандидатам приходится затрагивать самые разнообразные темы, от организации раздельного сбора мусора до качества текущего ремонта и благоустройства дворовых территорий. Кандидаты уверены: все проблемы можно разрешить.

До дня выборов осталось чуть больше месяца – в самом разгаре агитационные кампании, отмечает "ТВ Центр". Единственный самовыдвиженец Сергей Собянин посетил научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина. Он отметил важность предприятия и его прямую связь с городом.

"Предприятие вкладывает деньги в развитие, развивается. Важно и то, что не забывает про город, про экологию - серьезные очистные сооружения построены. Мы сохраняем промышленность Москвы, поддерживаем ее, но всегда ставим два условия. Первое условие – то, чтобы экология хорошая была, чтобы в Москве и почва, и воздух не засорялись. Это очень важно. И второе – чтобы платили достойную зарплату. Создавать рабочие места для москвичей, улучшать экологию Москвы, улучшать комфортность проживания в Москве, делать лучше город мы точно будем", - заявил мэр.

С коллективом предприятия кандидат на должность мэра обсудил и вопрос охраны окружающей среды.

"Сегодня вода, которой мы производим очистку и поставляем в дома Москвы, она, в общем, на мировом уже уровне. Очень важна, конечно, реконструкция очистных сооружений, канализационно-очистных сооружений, которые тоже отравляют иногда воздух. Очень важно установить новые стандарты – мы это сделали первыми в России. Перевели весь городской транспорт на двигатели класса Евро-5 – это тоже было важно. Сейчас переводим автобусы на электробусы. Это будущее города, будущее экологии", - отметил Собянин.

Илья Свиридов, кандидат от партии Справедливая Россия, выявлял проблемы с парковками возле социальных объектов. После осмотра территории вокруг Морозовской детской клинической больницы предложил увеличить количество парковочных мест.

"Это конкретный точечный адрес, который я вставляю в карту проблем Москвы. Здесь, в общем, есть целый ряд решений, который, собственно, предлагается. Первое и самое простое решение – открыть доступ на территорию больниц для парковки автомобилей родителей, чьи дети, соответственно, находятся в больнице. Второй момент – это, конечно, возможность, так сказать, дополнительного парковочного пространства по Мытной улице", - пояснил Свиридов.

Михаил Дегтярев, кандидат от партии ЛДПР, встречался с жителями посёлка Киевский в ТиНАО. О предвыборной программе не говорил – выслушивал просьбы собравшихся.

"За 5 лет я сделал колоссальный прорыв и для себя лично, и командный, и интеллектуальный, и по знаниям, и по опыту. Я сегодня руковожу комитетом, который отвечает за спорт, туризм и за молодежную политику – уже полтора года. И мы уже очень много сделали, но еще больше нам предстоит сделать. В том числе, в Москве", - заявил Дегтярев.

Кандидат на должность мэра Москвы от партии КПРФ Вадим Кумин со своими доверенными лицами встретился с жителями района Зябликово. Обсудили качество текущего ремонта здания по улице Мусы Джалиля и благоустройство прилегающих дворовых территорий.

"Сегодня встреча очень локальная, очень местная, но за этой местной и локальной проблемой скрывается общая проблема. Вот такие дома требуют переселения и включения в программу реновации", - сказал Кумин.

На предстоящих выборах москвичи смогут отдать свой голос не только в городе. В столице действует программа "Мобильный избиратель" специально для тех, кто решил проголосовать не по месту регистрации, а, скажем, у себя на даче. Впервые в Московской, Владимирской, Тульской и Калужской областях установят специальные мобильные участки – их будет больше двухсот. Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо до 7 сентября подать заявление в территориальных избирательных комиссиях, в любом центре госуслуг "Мои документы" или же через интернет. Сделать свой выбор можно будет 9 сентября в единый день голосования.

Александра Сергомасова, Владимир Черных, Дмитрий Иванов, Саркис Саркисян, "ТВ Центр"