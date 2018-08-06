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Суд сократил срок ареста главреду "РИА Новости Украина" Вышинскому

22:33
  • понедельник
  • 06 августа 2018

Апелляционный суд Херсонской области частично удовлетворил иск защиты главного редактора информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Постановление о его аресте до 13 сентября отменено и назначено содержание под стражей до 8 сентября – на пять дней меньше.

Как напомнил "ТВ Центр", 15 мая СБУ провела обыски в киевской штаб-квартире агентства "РИА Новости Украина", а также в квартирах нескольких его сотрудников. Результатом стало задержание Кирилла Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене. Херсонский суд арестовал его на два месяца, а затем продлил арест.

Журналисту грозит тюремное заключение на срок до 15 лет. Вышинский, имеющий двойное гражданство России и Украины, после ареста заявил о выходе из украинского гражданства. Тогда же он обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению. В России считают дело Вышинского политическим и требуют немедленного освобождения журналиста.

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Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде
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