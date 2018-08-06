Суд сократил срок ареста главреду "РИА Новости Украина" Вышинскому

Апелляционный суд Херсонской области частично удовлетворил иск защиты главного редактора информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Постановление о его аресте до 13 сентября отменено и назначено содержание под стражей до 8 сентября – на пять дней меньше.

Как напомнил "ТВ Центр", 15 мая СБУ провела обыски в киевской штаб-квартире агентства "РИА Новости Украина", а также в квартирах нескольких его сотрудников. Результатом стало задержание Кирилла Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене. Херсонский суд арестовал его на два месяца, а затем продлил арест.

Журналисту грозит тюремное заключение на срок до 15 лет. Вышинский, имеющий двойное гражданство России и Украины, после ареста заявил о выходе из украинского гражданства. Тогда же он обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению. В России считают дело Вышинского политическим и требуют немедленного освобождения журналиста.