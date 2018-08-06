ВСУ обстреляли Донецк

​Служащие Вооруженных сил Украины обстреляли окраины Донецка. Это произошло вечером, 6 августа. В результате сгорел один дом. Еще три получили повреждения.

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики. "В результате обстрела посёлка Старомихайловка получили повреждения четыре домостроения. Один дом сгорел по адресу улица Днепропетровская, 48", — отметил представитель ведомства. Огонь вел и вооружений БМП и гранатометов.