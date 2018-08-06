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Россиянка Шмелева выиграла золото чемпионата Европы по велоспорту в гите

22:32
  • понедельник
  • 06 августа 2018

В Глазго, где проходит чемпионате Европы по велоспорту, россиянка Дарья Шмелева заняла первое место на треке в дисциплине гит. Таким образом, она выиграла золото.

Российская велогонщица Дарья Шмелева завоевала первое место на чемпионате Европы по велоспорту на треке в гите. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка показала результат 33,285 секунды. На втором месте оказалась украинка Елена Старикова (33,593). Третье время показала немка Мириам Вельте (33,600).

Турнир проходит в рамках чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта в шотландском Глазго.

Эта золотая медаль стала третьей для Шмелевой. В общей сложности на объединенном чемпионате Европы в активе российских спортсменов 31 награда - 15 золотых, девять серебряных и семь бронзовых. Теперь россияне лидируют в общекомандном зачете.

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