Греция подготовит заявление по решению России об ответных мерах

Министерство иностранных дел Греции готовит заявление в связи с ответными мерами России на действия Афин. Кроме того, представитель российского посольства в Афинах вызван в МИД Греции.

МИД Греции готовит заявление после того, как Россия объявила об ответных мерах в связи с действиями Афин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительственных кругах Греции.

"Заявление готовится. Но вопрос, будет ли оно опубликовано, пока не решен. Также не решен вопрос, в каком оно будет тоне", - сказал собеседник агентства.

При этом, он назвал меры России абсолютно зеркальными. "Высылаются дипломатические служащие, но не дипломаты", - сказал источник.

Кроме того, по данным собеседника агентства, Россия запретила въезд в страну главе политического бюро главы МИД Греции Йоргосу Сакеллариу. Всего ответные меры коснутся трех граждан Греции.

"Россия высылает торгового представителя посольства Греции в Москве, а также ответственного за коммуникационную службу посольства", - сказал источник.

Сакеллариу считается одним из ближайших соратников греческого министра Никоса Котзиаса. "Запрет на въезд Сакеллариу - это прямое обращение к Котзиасу. Но, по моему мнению, это ошибка. Подобные решения [о высылке дипломатов], тем более касающиеся отношений с такими державами, как Россия или США, не принимаются на уровне глав МИД", - сказал источник.

Также стало известно о вызове представителя посольства России в греческое внешнеполитическое ведомство. Греческая сторона заявила ему о демарше в связи с действиями Москвы против Афин.

Ранее посол Греции в Москве Андреас Фриганас был вызван в МИД России. Там ему вручили ноту о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на действия Афин в отношении дипломатов и граждан из России.

До этого власти Греции выслали двух российских дипломатов. Еще двум они запретили въезд в страну. В качестве причины они назвали "противоправные действия против национальной безопасности" и "вмешательства во внутренние дела Греции". После этого МИД России выразил послу Греции решительный протест.