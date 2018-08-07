Минюст США раскрыл имена задержанных ФБР россиян

В США назвали имена четырех россиян, которые были задержаны нью-йоркским ФБР по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Это 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный, 32-летний Николай Тупикин и 29-летний Кирилл Дедусев.

Представитель Министерства юстиции Соединенных Штатов Николия Навас сообщила имена россиян, которые были задержаны сотрудниками Федерального бюро расследований по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом пишет ТАСС.

По словам Навас, 1 августа задержали 30-летнего Станислава Лисицкого, 39-летнего Алексея Ливадного и 32-летнего Николая Тупикина, а 2 августа - 29-летнего Кирилла Дедусева.

Их подозревают в участии в мошеннических схемах, при помощи которых у американцев воровали деньги в интернете. В Минюсте считают, что всего в создании выдуманных рекламных объявлений были задействованы 25 человек, которым в итоге удалось заработать 4,5 миллиона долларов.

Отмечается, что, помимо россиян, к мошенничеству причастны граждане самих Соединенных Штатов, а также Латвии, Украины, Грузии, Турции, Казахстана и Азербайджана. Все они якобы договаривались о сделках на несуществующие автомобили, а затем снимали деньги с подставных счетов.

Ранее пресс-секретарь генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил, что в ФБР послан официальный запрос с просьбой предоставить доступ к задержанным россиянам. Время ответа на запрос регламентировано соглашением между странами и составляет три дня.