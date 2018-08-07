Медведев назвал виновника грузино-югоосетинского конфликта 2008 года

Война 2008 года между Грузией и Южной Осетией стала следствием "безответственного, аморального и преступного" поведения Михаила Саакашвили, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он добавил, что грузинское правительство тогда "дало зеленый свет агрессии".

Премьер-министр Дмитрий Медведев поделился своим видением вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией в 2008 году, в который тогда также вступила Россия. Его слова приводит "Коммерсант".

"Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было", - подчеркнул глава российского правительства, в период с 2008 по 2012 год занимавший пост президента страны.

Он также отметил, что в 2008-м грузинское правительство "дало зеленый свет агрессии". При этом Медведев особо обратил внимание, что у России не было задачи "казнить Саакашливи" или "разгромить Грузию". По словам Медведева, главной целью было пресечь дальнейшую эскалацию вооруженного противостояния.

Ранее глава кабинета министров России заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт". Он также добавил, что военного столкновения 2008 года между Грузией и Южной Осетией вполне можно было избежать.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году после грузино-осетинской войны. Так же поступили Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу. Вместе с тем страны Запада считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.