Кандидат в Конгресс США обвинила "российских хакеров" в атаках на свой сайт

Кандидат на выборах в Конгресс США от Демократической партии Табита Иснер заявила, что на ее сайт было совершено 1,4 тысячи хакерских атак. По ее словам, к этому причастна Россия, что удалось определит по IP-адресам.

В Соединенных Штатах вновь говорят об атаках "российских хакеров" - на этот раз с обвинениями в их адрес выступила кандидат на выборах в Конгресс от Демократической партии Табита Иснер. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на AP.

Иснер заявила, что имеющие отношения к России хакеры пытались взломать ее сайт. Она добавила, что "российский след" в виде почти полутора тысяч интернет-атак удалось определить по IP-адресам. При этом кандидат в Конгресс подчеркнула, что все попытки взлома удалось пресечь.

Ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что американские спецслужбы продолжают наблюдать попытки России повлиять на итоги промежуточных выборов в Конгресс 2018 года.

23 июля стало известно, что в США появился отдел по борьбе с российскими кибератаками. О его создании объявил директор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне. Подробностей о формировании нового подразделения он не представил.