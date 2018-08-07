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Россиянам разрешат забирать посылки без паспортов и извещений

07:49
  • вторник
  • 07 августа 2018

"Почта России" готовит нововведение, по которому для получения посылок и заказных писем не нужно будет предъявлять паспорта или заполнять извещения. Достаточно будет завести электронную подпись, а потом при получении посылки назвать фамилию, имя и отчество, трекинг-номер отправления и код подтверждения, который придет на мобильный.

Представители "Почты России" сообщили, что граждане получат возможность забирать посылки и заказные письма в почтовых отделениях без заполненных извещений и предъявления паспортов. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что для этого нужно будет завести электронную подпись. Для этого же, в свою очередь, необходимо будет заполнить на сайте или же в самом почтовом отделении регистрационную форму.

В итоге, чтобы получить посылку, человеку будет достаточно назвать свои фамилию, имя и отчество, а также трекинг-номер отправления. После этого нужно будет продиктовать сотруднику почты код подтверждения, который придет на мобильный через SMS или Push. 

Соответствующее нововведение коснется всех не требующих оплаты отправлений. Оно призвано существенно сократить время выдачи писем и посылок. 

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