В Минтрансе наметили этапы снижения смертности на дорогах

По планам Минтранса, к 2019 году смертность от ДТП в стране должна снизиться на 10% до 11,7 случая на 100 тысяч населения. К 2024 году этот показатель должен составлять уже только 4 случая на 100 тысяч населения, а к 2030-му - и вовсе стремиться к нулевому уровню.

В Министерстве транспорта России определили этапы снижения смертности на трассах страны в рамках исполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщают "Известия".

Так, к 2019 году смертность от дорожно-транспортных происшествий должна снизиться на 10 процентов, то есть до 11,7 случая на 100 тысяч населения. При этом к 2024 году этот показатель должен составлять уже только 4 случая на 100 тысяч населения, а к 2030-му - и вовсе стремиться к нулевому уровню.

Отмечается, что для достижениях соответствующих показателей вся дорожная инфраструктура будет существенно улучшена - так, массово установят новые видеокамеры, также появятся отбойники. С населением планируют проводить воспитательную работу.

Ранее сообщалось, что Минтранс предлагает увеличить выделяемую на содержание региональных дорог долю средств до 50 процентов к 2023-2024 годам. При этом уже в 2019 году ее намерены повысить до 30 процентов. Прежде стало известно, что ведомство направило письма региональным властям с рекомендацией довести до нормативного состояния 50,9 процента дорог страны.