ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минтрансе наметили этапы снижения смертности на дорогах

08:02
  • вторник
  • 07 августа 2018

По планам Минтранса, к 2019 году смертность от ДТП в стране должна снизиться на 10% до 11,7 случая на 100 тысяч населения. К 2024 году этот показатель должен составлять уже только 4 случая на 100 тысяч населения, а к 2030-му - и вовсе стремиться к нулевому уровню.

В Министерстве транспорта России определили этапы снижения смертности на трассах страны в рамках исполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщают "Известия".

Так, к 2019 году смертность от дорожно-транспортных происшествий должна снизиться на 10 процентов, то есть до 11,7 случая на 100 тысяч населения. При этом к 2024 году этот показатель должен составлять уже только 4 случая на 100 тысяч населения, а к 2030-му - и вовсе стремиться к нулевому уровню. 

Отмечается, что для достижениях соответствующих показателей вся дорожная инфраструктура будет существенно улучшена - так, массово установят новые видеокамеры, также появятся отбойники. С населением планируют проводить воспитательную работу.

Ранее сообщалось, что Минтранс предлагает увеличить выделяемую на содержание региональных дорог долю средств до 50 процентов к 2023-2024 годам. При этом уже в 2019 году ее намерены повысить до 30 процентов. Прежде стало известно, что ведомство направило письма региональным властям с рекомендацией довести до нормативного состояния 50,9 процента дорог страны.

Читайте также:
Главное сегодня
ДТП
ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100