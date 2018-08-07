Синоптики пообещали москвичам "температурную пилу"

Европа продолжает изнывать от зноя. В Испании и Португалии жизнь практически остановилась - там побит очередной рекорд. Столбики термометров поднялись выше 47 градусов. В списке пострадавших - уже более полсотни человек. Погодную аномалию ощущают даже на севере континента.

Полторы тысячи спасателей борются с лесными пожарами в Португалии. Самая сложная ситуация - в живописном регионе Алгарви. Невыносимая жара установилась по всей стране, но именно там зафиксированы рекордные +47. Огонь оставил без крова десятки человек. Есть жертвы и пострадавшие, передает "ТВ Центр".

- Из-за огня в моём доме уничтожены даже водопроводные трубы. Только крыша чудом уцелела.

Горячие воздушные массы поступают в Европу из Африки. В ряде городов Испании также бушуют лесные пожары. На юге страны - местами - температура как в Сахаре, +50.

- Весь день я пью воду и умираю от жары, у меня от неё все волосы повыпали!

Жарко и во Франции. В Бордо уже в 8 утра термометры показывали +30, а днём +37. Некоторые жители юго-западных регионов идут на крайние меры: снимают номера в гостиницах, где установлены мощные кондиционеры, из-за зноя дома находиться невозможно.

"Жара продержится до утра четверга. Сейчас - температурный пик. Чтобы избежать серьезных последствий, мы просим жителей соблюдать меры предосторожности", - заявила министр здравоохранения Франции Аньез Бузин.

Даже север Европы изнывает от жары. В Финляндии больше ста жителей Хельсинки в минувшие выходные ночевали в супермаркете. Спальные мешки люди старались укладывать поближе к холодильным камерам.

- Дома жарче, чем в аду. Поэтому мы с детьми пока приходим ночевать сюда.

Температура воды в Северном море сейчас такая же, как в Чёрном. В Эстонии в Чудском озере из-за непривычно тёплой воды погибло много рыбы. В Швейцарии из-за погоды упали надои молока. На альпийских пастбищах пересохли ручьи, и воду коровам приходится доставлять вертолётами.

Немецкие фермеры тоже останутся в минусе этим летом: такого низкого урожая они не собирали давно. Убытки Минсельхоз Германии оценивает в полтора миллиарда евро.

Температура в Рейне достигла 28 градусов. Предприятия, которые используют воду из реки для охлаждения оборудования, вынуждены сокращать производство.

"Температура в Рейне крайне редко поднимается до таких показателей. Это яркое подтверждение изменений климата", - сообщил министр экологии земли Рейнланд-Пфальц Эрвин Манц.

Улицы курортного городка Бад-Наухайм пусты: туристы, которые приехали туда насладиться термальными источниками, прячутся в гостиницах. За окном +37.

В европейской части России август тоже начался с жары. А на этой неделе жителей региона - в том числе и столицы - ждёт "температурная пила". Так синоптики называют изменчивую погоду, когда жара вдруг сменяется прохладой и дождями.

"К нам придёт антициклон, но уже с юго-запада, с территории Европы, будет переменная облачность, и погода ожидается такая более тёплая днём - 24-29 градусов к концу недели, но ночью будет заметно прохладнее", - сказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Впрочем, жарко сейчас не только в Европе, но и в Азии. В зоопарках Китая, например, зверей кормят замороженным фруктовым пудингом. А некоторых животных даже приходится брить налысо. Синоптики утверждают, что к такой погоде землянам пора привыкать. С каждым годом на планете будет становиться лишь теплее.

Евгения Карих, "ТВ Центр".