ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасатели возобновили поисковые работы в Индонезии после землетрясения

08:30
  • вторник
  • 07 августа 2018

Спасательные работы по поиску выживших и погибших в результате мощного землетрясения возобновились во вторник утром на индонезийском острове Ломбок. По состоянию на утро вторника, число погибших от стихийного бедствия достигло 98 человек.

Очередной мощный подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован на острове Ломбок в Индонезии, передает "ТВ Центр".

После основного удара стихии последовало более 160 афтершоков. Жертвами землетрясения стали около ста человек, еще более 200 получили серьезные травмы.

Продолжается поисково-спасательная операция. Большинство погибших и пострадавших обнаружены в северных и западных районах Ломбока. Спасатели доставляют их в самый крупный госпиталь - на острове Бали, мест не хватает.

Разрушены сотни домов, повреждены дороги и мосты, населенные пункты остались без света. Туристы спешно покидают зону бедствия. Сейчас в Индонезии находятся до шести тысяч россиян. По информации Ростуризма, эвакуация нашим соотечественникам пока не требуется.

Читайте также:
Главное сегодня
Землетрясение в Индонезии
Землетрясение в Индонезии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100