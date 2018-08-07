Спасатели возобновили поисковые работы в Индонезии после землетрясения

Спасательные работы по поиску выживших и погибших в результате мощного землетрясения возобновились во вторник утром на индонезийском острове Ломбок. По состоянию на утро вторника, число погибших от стихийного бедствия достигло 98 человек.

Очередной мощный подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован на острове Ломбок в Индонезии, передает "ТВ Центр".

После основного удара стихии последовало более 160 афтершоков. Жертвами землетрясения стали около ста человек, еще более 200 получили серьезные травмы.

Продолжается поисково-спасательная операция. Большинство погибших и пострадавших обнаружены в северных и западных районах Ломбока. Спасатели доставляют их в самый крупный госпиталь - на острове Бали, мест не хватает.

Разрушены сотни домов, повреждены дороги и мосты, населенные пункты остались без света. Туристы спешно покидают зону бедствия. Сейчас в Индонезии находятся до шести тысяч россиян. По информации Ростуризма, эвакуация нашим соотечественникам пока не требуется.