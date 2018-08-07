Покинувшие сирийский город Эль-Ганто беженцы вернулись домой

Большинство беженцев из сирийского города Эль-Ганто после освобождения его от боевиков вернулись домой. Во время войны населенный пункт оказался на линии соприкосновения исламистов и правительственной армии и сильно пострадал. Сейчас там идут масштабные восстановительные работы.

Бак для воды, превращённый осколками снарядов в решето, лучше всего напоминает Абшеляму о военном времени. Мужчина с супругой не хотели уезжать из родного дома. Но оставаться в городке Эль-Ганто было просто опасно, отмечает "ТВ Центр".

"Мой сын родился в лагере для беженцев. Он ещё не знает, что такое свой дом. В годы войны мы не могли нормально питаться. Иногда у нас просто не было крыши над головой. Все это закончилось. Мы начинаем новую жизнь", - рассказал Абшелям Мони.

Куры - пока единственный источник пропитания для Абдельнасара. Мужчина вернулся в родной город после четырёх лет скитаний вместе с супругой и дочерью.

"Мы вернулись домой, и государство сразу же помогло нам с восстановлением дома. Моя жена нуждается в лечении. Мы получили направление в больницу в Хомсе", - сообщил Абдельнасар Эбра.

В годы войны маленький городок Эль-Ганто близ Хомса оказался на линии соприкосновения. Боевики и правительственные силы делили этот квадрат. Город сильно пострадал. Но шумному базару видно, что сюда возвращается нормальная жизнь. Рынок - верная примета мирного времени.

"В нашем городе до войны проживало около 16 тысяч человек. Сейчас 13 тысяч. Это очень хороший показатель. Люди возвращаются ежедневно. Они знают, что здесь их дом, здесь стало безопасно. Государство помогает нам. В первую очередь, необходимо восстановить инфраструктуру - дать людям воду и электричество", - заявил глава администрации Эль-Ганто Абдусалям Джехвад.

С другими проблемами помогают справиться российские военные. В городе - очередной продуктовый гумконвой, рядом развернут медпункт. Те, кто пока не может вернуться домой, обеспечены работой по временному месту жительства. Тонны чистого хлопка. Фабрика по производству ниток в Латакии - одна из крупнейших в стране.

"Мы обеспечиваем хлопковой нитью всю Сирию. И даже 20% продукции идёт на экспорт. До войны мы производили 15 тысяч тонн в год. Сейчас всего пять тысяч тонн. Но главное - наша фабрика работает и развивается", - рассказал директор фабрики по производству ниток Назер Бермиш.

Тонкая работа - из плотных волокон хлопка получается нить в миллиметр толщиной. Сырьё сначала просушивают, затем на специальных бобинах миллион раз прокручивают до искомых параметров. Напоминает плетение паутины.

Ручное производство на фабрике сведено к минимуму. Одна из простых задач рабочих - вот так соединять сырьё (см. видео), которое впоследствии станет тонкой нитью. Задача несложная, но требует определённой сноровки.

На фабрике сейчас трудятся две с половиной тысячи человек, в том числе беженцы из Идлиба и Дейр-эз-Зора. В этих крупных городах также было развито производство шелка. Местные власти стараются трудоустроить даже тех, кто не имеет соответствующей квалификации.

Кто-то живёт у родственников, кто-то в пунктах временного размещения. Вынужденные переселенцы приносят пользу на новом месте жительства. Однако каждый здесь желает быстрее оказаться дома. И уже никуда не уезжать.

Павел Прокопенко, Александр Козликин, "ТВ Центр". Сирия.