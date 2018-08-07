Число пострадавших от взрывов в Болонье превысило 100 человек

Более 100 человек пострадали в результате серии взрывов на эстакаде в итальянской Болонье, двое из них в тяжелом состоянии. На данный момент известно об одном погибшем.

Число пострадавших в результате взрыва грузовика в итальянском городе Болонья превысило 100 человек, об этом сообщает телеканал RaiNews24.

55 человек с ожогами были доставлены в больницу Болоньи, 18 пострадавших – в больницы Будрио, Кастель-Сан-Джованни и Бентивольо, еще 10 – в Баццано. Два человека доставлены в больницы Чезенен и Парме, их состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, пострадали 11 карабинеров и двое полицейских. На данный момент, известно об одном погибшем.

Накануне стало известно о серии взрывов на окраине Болоньи. К первому из них привело столкновение грузовика с автомобилем. В результате загорелись и взорвались химикаты, которые перевозил грузовой автомобиль. Это повлекло за собой обрушение части эстакады.

Огонь перекинулся на автосалон, расположенный рядом с местом инцидента. В результате загорелись автомобили на стояке. Некоторые из них также взорвались после воспламенения горючего в баках.