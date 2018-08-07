Спасатели участвуют в экологической акции на Байкале

Акция "Безопасный Байкал" стартовала в Иркутской области и Бурятии. Она собрала около тысячи человек.

В ближайшие пять дней спасатели, полицейские и добровольцы будут патрулировать около 50 мест отдыха, в том числе несанкционированные туристические маршруты. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ежегодно на Байкал приезжают до двух миллионов человек, большинство из них предпочитают дикий отдых. Вот и приходится волонтерам после посещения нерадивых туристов ежегодно проводить большую чистку - убирать мусор с прибрежной территории. А водолазам поисково-спасательных отрядов МЧС очищать от загрязнения дно озера.