Верховный суд Бразилии вновь открыл границу страны с Венесуэлой

Граница Бразилии с Венесуэлой была закрыта в течение всего нескольких часов - Верховный суд Бразилии постановил вновь открыть ее, отметив неправомерность пути "закрытия дверей" из-за проблем с беженцами. До этого было введено количественное ограничение для приема венесуэльцев.

Представитель Верховного суда Бразилии Роза Вебер объявила о решении вновь открыть границу страны с Венесуэлой. Ее слова приводит "Интерфакс".

﻿"Неправомерно идти по простому пути "закрытия дверей" из-за проблем, связанных с размещением беженцев", - подчеркнула Вебер.

Вместе с тем отмечается, что президент Бразилии Мишел Темер также выступал против закрытия границы без проведения переговоров.

Закрыта граница была всего в течение нескольких часов. Власти приняли такое решение из-за резкого роста числа мигрантов. До этого было введено количественное ограничение для приема венесуэльцев.

Как отмечают средства массовой информации, ежедневно на территорию Бразилии переходят около 500 граждан Венесуэлы.