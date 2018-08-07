Верховный суд Бразилии вновь открыл границу страны с Венесуэлой

Граница Бразилии с Венесуэлой была закрыта в течение всего нескольких часов - Верховный суд Бразилии постановил вновь открыть ее, отметив неправомерность пути "закрытия дверей" из-за проблем с беженцами. До этого было введено количественное ограничение для приема венесуэльцев.
Представитель Верховного суда Бразилии Роза Вебер объявила о решении вновь открыть границу страны с Венесуэлой. Ее слова приводит "Интерфакс".
"Неправомерно идти по простому пути "закрытия дверей" из-за проблем, связанных с размещением беженцев", - подчеркнула Вебер.
Вместе с тем отмечается, что президент Бразилии Мишел Темер также выступал против закрытия границы без проведения переговоров.
Закрыта граница была всего в течение нескольких часов. Власти приняли такое решение из-за резкого роста числа мигрантов. До этого было введено количественное ограничение для приема венесуэльцев.
Как отмечают средства массовой информации, ежедневно на территорию Бразилии переходят около 500 граждан Венесуэлы.
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