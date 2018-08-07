Трампа могут лишить звезды на голливудской "Аллее славы"

Городской совет Западного Голливуда рассмотрит вопрос о лишении Дональда Трампа звезды на "Аллее славы". Соответствующее предложение внесли мэр города Джон д'Амико и член городского совета Линдси Хорват. Они считают, что Трамп не достоин звезды, так как отрицает "российское вмешательство" в выборы и "возмутительно обращается с женщинами".

Мэр входящего в агломерацию Лос-Анджелеса города Западный Голливуд Джон д'Амико и член городского совета Линдси Хорват предложили лишить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа звезды на "Аллее славы". Об этом пишет "Газета.ру".

Причинами этого называются, в частности, отрицание Трампом "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года, разделение детей с родителями на границе США и Мексики, а также "возмутительное обращение главы государства с женщинами".

Соответствующее предложение будет рассмотрено на голосовании городского совета Западного Голливуда.

Ранее американские пользователи социальных сетей высмеяли первую леди США Меланью Трамп за фото годичной давности, на котором она запечатлена за работой в саду. Поводом стало то, что снимок выглядит явно постановочным: от неестественной позы первой леди до дорогой рубашки и новых кед на ней.