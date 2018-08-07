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Пожар привел к эвакуации более 400 человек из гостиницы в Санкт-Петербурге

08:54
  • вторник
  • 07 августа 2018

Из гостиницы в Санкт-Петербурге эвакуировали более 400 человек в связи с пожаром. На минус втором этаже воспламенился щиток, дым быстр распространился по всему зданию. Возгорание было оперативно локализовано, сведений о пострадавших нет.

В гостинице в центре Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате чего из здания были эвакуированы более 400 человек. Об этом сообщает "МИР24".

Отмечается, что на минус втором этаже загорелся щиток, в итоге дым быстро распространился по всему строению. Спасателям удалось оперативно локализовать возгорание. В тушении принимали участие более тридцати человек и семь единиц техники. 

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что за период с 28 марта по 25 июля сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций проверили порядка 90 тысяч объектов в стране, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров. В ходе проверок выявили более 280 тысяч нарушений противопожарных требований. Прежде стало известно, что ведомство разработало законопроект, предполагающий штрафы за неисправные системы противопожарной защиты.

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