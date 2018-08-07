Самолет Alitalia совершил экстренную посадку в Японии

Пассажирский самолет авиакомпании Alitalia совершил экстренную посадку на севере Японии из-за неисправности двигателя. Никто из 290 пассажиров не пострадал.

Самолет Boeing 777 итальянской авиакомпании Alitalia, выполнявший рейс Рим-Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Титосе на севере Японии, передает РИА Новости. Причиной стала неисправность двигателя. Возгорание не произошло, никто из 290 пассажиров не пострадал. После посадки самолет направили в ангар. Авиакомпания выясняет детали происшествия.