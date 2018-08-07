ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет Alitalia совершил экстренную посадку в Японии

09:08
  • вторник
  • 07 августа 2018

Пассажирский самолет авиакомпании Alitalia совершил экстренную посадку на севере Японии из-за неисправности двигателя. Никто из 290 пассажиров не пострадал.

Самолет Boeing 777 итальянской авиакомпании Alitalia, выполнявший рейс Рим-Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Титосе на севере Японии, передает РИА Новости.

Причиной стала неисправность двигателя. Возгорание не произошло, никто из 290 пассажиров не пострадал. После посадки самолет направили в ангар.

Авиакомпания выясняет детали происшествия.  

Читайте также:
Главное сегодня
Самолет авиакомпании Alitalia
Самолет авиакомпании Alitalia
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100