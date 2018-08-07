В ЕС будут поощрять развивающие бизнес с Ираном компании

Евросоюз будет приветствовать расширение европейскими компаниями деловых связей с Ираном, заявила представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Она также отметила важность соглашения с Ираном для безопасности всего мира. Ранее Вашингтон восстановил масштабные санкции против Тегерана.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что ЕС будет приветствовать расширение европейскими компаниями деловых связей с Ираном. Ее слова приводит "Интерфакс".

"Мы приветствуем расширение компаниями, в частности, малыми и средними, бизнеса с Ираном, как части того, что является для нас приоритетом в области безопасности", - подчеркнула Могерини.

Она также добавила, что соглашение с Ираном по атому отвечает интересам всего мира, а торговля является неотъемлемой частью договора.

Ранее Вашингтон восстановил масштабные санкции против Тегерана. Пока ограничения касаются только автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. Вскоре в ЕС завили, что через специальный регламент заблокируют действие этих санкций на своей территории.