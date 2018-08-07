ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЕС будут поощрять развивающие бизнес с Ираном компании

09:19
  • вторник
  • 07 августа 2018

Евросоюз будет приветствовать расширение европейскими компаниями деловых связей с Ираном, заявила представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Она также отметила важность соглашения с Ираном для безопасности всего мира. Ранее Вашингтон восстановил масштабные санкции против Тегерана.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что ЕС будет приветствовать расширение европейскими компаниями деловых связей с Ираном. Ее слова приводит "Интерфакс".

"Мы приветствуем расширение компаниями, в частности, малыми и средними, бизнеса с Ираном, как части того, что является для нас приоритетом в области безопасности", - подчеркнула Могерини.

Она также добавила, что соглашение с Ираном по атому отвечает интересам всего мира, а торговля является неотъемлемой частью договора. 

Ранее Вашингтон восстановил масштабные санкции против Тегерана. Пока ограничения касаются только автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. Вскоре в ЕС завили, что через специальный регламент заблокируют действие этих санкций на своей территории.

Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100