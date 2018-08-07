Жертвами крушения легкомоторного самолета на Аляске стали четыре человека

В результате крушения легкомоторного самолета на Аляске погибли четыре гражданина Польши. Еще один человек объявлен пропавшим без вести. Обстоятельства произошедшего расследуются.

Недалеко от горы Денали в американском штате Аляска потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли четыре человека. Об этом сообщает "Газета.ру".

Еще одного человека объявили пропавшим без вести. При этом отмечается, что все погибшие были гражданами Польши.

Обстоятельства произошедшего расследуются службой транспортной безопасности.

5 августа в горах Швейцарии разбился бомбардировщик "Юнкерс-52". Погибли по меньшей мере 20 человек - три члена экипажа и 17 пассажиров. Бомбардировщик был коллекционной машиной, подобные воздушные суда арендуют для прогулок и перевозки туристов.