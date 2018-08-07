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Сборная России упрочила лидерство в медальном зачете на ЧЕ

11:43
  • вторник
  • 07 августа 2018

Россия укрепила лидерство и еще сильнее оторвалась от конкурентов в медальном зачете на объединенном Чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта. Он проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине.

Очередную золотую медаль в актив нашей команды принесла велогонщица Дарья Шмелёва. Она заняла первое место в дисциплине гит, завоевав на турнире уже третью награду высшего достоинства, передает "ТВ Центр".

Не прерывают серию побед российские пловцы. На дистанции 100 метров на спине лучший результат показал 18-летний Климент Колесников. А Антон Чупков добыл золото в брассе, установив рекорд Европы.

Безоговорочная победа на счету сборной России по синхронному плаванию в технической программе. Еще одна золотая медаль – в сольном выступлении – на счету синхронистки Светланы Колесниченко.

Сейчас в общекомандном зачете на счету сборной России 31 награда - 15 золотых, девять серебряных и семь бронзовых. На второй строчке - Великобритания. Италия - третья.

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