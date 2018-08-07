В Россельхознадзоре отметили рост фальсификата продукции из Казахстана

В России наблюдается росте фальсификата поставляемой из Казахстана продукции. В Россельхознадзоре отметили, что речь идет о нарушениях требований к маркировке, недействительных фитосанитарных сертификатах, а также об отсутствии таковых. Российская сторона неоднократно просила представителей Казахстана принять меры по недопущению подобных нарушений.

В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору заявили о росте фальсификата поставляемой из Казахстана в Россию продукции. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о нарушениях требований к маркировке, недействительных фитосанитарных сертификатах, а также об отсутствии таковых. Отмечается, что за июль 2018 года на российско-казахстанской границе выявили 137 случаев нарушений фитосанитарных требований Евразийского экономического союза и России.

В ведомстве подчеркнули, что неоднократно просили представителей Казахстана принять меры по недопущению подобных нарушений.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор за первое полугодие 2018-го проверил 140 тысяч проб импортного молока и молочной продукции. 6 процентов исследованного материала не соответствует предъявленным требованиям. С реализации сняли более 300 тонн молочных продуктов. Общая сумма наложенных на продавцов, поставщиков и производителей штрафов составила 500 миллионов рублей.