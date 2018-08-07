В Европе из-за аномальной жары уничтожены посевы и высохли реки

Горят леса, уничтожены посевы, высохли реки. Аномальная жара не покидает Европу. В Испании и Португалии - красный уровень опасности. Температура воздуха на отметке в 50 градусов. В некоторых районах из-за лесных пожаров эвакуируют тысячи жителей.

Температурные рекорды продолжают испытывать Европу, передает "ТВ Центр". Местные жители и туристы изнывают от жары. В раскаленных городах помещения с кондиционером - единственный оазис.

- Жара! Я вот сейчас буду возвращаться в гостиницу. Первым делом на полную включу кондиционер, иначе просто невозможно!

- Ужасно жарко на улице! Я постоянно мажусь солнцезащитным кремом, чтобы не сгореть и ношу шляпу, а также пью много воды. Мадрид - очень красивый город. Но сейчас тут так душно! Невозможно даже посидеть на летней веранде кафе, приходится идти в помещение, потому что там хотя бы прохладно.

Жара испепеляет. Из-за сильной засухи пожары вспыхивают в странах Пиренейского полуострова. В Испании и Португалии действует красный уровень опасности. Знаменитый курорт Алгарви - на грани уничтожения. Сгорели несколько деревень и часть эвкалиптового леса.

- Это что-то невообразимое! Выгорело все за секунды! С утра вроде все было спокойно, а потом вспыхнуло пламя. Мы уже потеряли около...

- Около 30 акров, наверное.

- Нам было так страшно… На помощь нам пришли ребята, чтобы вывести из огненного кольца!

Европейцам это лето обойдется слишком дорого. Большая часть урожая уничтожена огнем. Фермеры подсчитывают ущерб.

Опасная ситуация и в Калифорнии. Там тоже горит лес. Огонь уничтожил около сотни домов. Эвакуированы тысячи людей. Этот пожар стал самым масштабным в современной истории штата. Президент США Дональд Трамп предложил помощь в борьбе с огнем.

"Губернатор Джерри Браун должен разрешить свободный поток огромного объёма воды, приходящий с севера и перенаправляемый в Тихий океан. Эту воду можно использовать для тушения пожаров, сельского хозяйства и чего угодно. Подумайте, у Калифорнии большое количество воды – и это прекрасно! Федеральное правительство быстро это утвердит", - написал Трамп в Twitter.

Об угрожающих последствиях природных катаклизмов говорят и в Евросоюзе.

"Такие периоды свидетельствуют только об одном - об изменении климата. Это не фейковые новости, это происходит на самом деле. У каждого из нас, в том числе у европейцев, есть обязательства по исполнению Парижского соглашения. Это единственный способ справиться с изменением климата", - заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисами Христос Стилианидис.

Особенно изменением климата обеспокоены в Германии. Из-за жары в водах Рейна и Эльбы гибнет рыба. Это лето уже стало самым засушливым в стране за всю историю метеонаблюдений.

Елена Сахно, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".