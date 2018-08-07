ЕС заблокировал санкции США против Ирана на своей территории

Угрозы США в отношении Евросоюза на тему сотрудничества с Ираном не остались без ответа. С сегодняшнего дня Брюссель вводит встречные меры. ЕС блокирует действие американских санкций на своей территории, запрещая компаниям подчиняться предписаниям Вашингтона. Тем временем сам Дональд Трамп, видимо, в попытке оправдаться за и без того неоднозначную политику сделал очередное - но не менее противоречивое - заявление.

Состояние ни войны, ни мира между США и Ираном после того, как Трамп заявил о намерении выйти из ядерной сделки, продержалось три месяца, отмечает "ТВ Центр". И вот, Вашингтон перешел к активным действиям и ввел новые санкции.

"Я вывел Соединенные Штаты из ужасной, односторонней ядерной сделки Ирана. И Иран уже не та страна, что раньше. Что я могу сказать, посмотрим, что получится. Но мы готовы пойти на реальную сделку - не ту, которая была сделана предыдущей администрацией, которая была катастрофой", - заявил президент США Дональд Трамп.

В интервью журналистам президент Ирана Хасан Роухани назвал решение Трампа психологической войной, которую США развязывают в преддверии выборов в Конгресс. Впрочем, в Тегеране готовы продолжать диалог. Даже несмотря на то, что в договоренностях о ядерной сделке, кажется, уже не осталось пунктов, которые бы не нарушил Вашингтон.

"Если кто-то кладет нож в руку противника или врага и говорит, что мы хотим вести переговоры, то ответ заключается в том, что они должны сначала забрать нож, а потом садиться за стол переговоров. У меня нет предварительных условий. Америка в долгу перед Ираном за свою политику. И если она готова принести извинения и заплатить компенсацию за прошлое, мы готовы начать переговоры", - сообщил президент Ирана Хасан Роухани.

Санкции Вашингтон разбил на два этапа. На первом - американцы прекращают сотрудничество в сфере энергетики, морских перевозок, кораблестроения, вводится запрет на приобретение гособлигаций и драгоценных металлов. На втором - прекращается закупка иранской нефти и останавливаются отношения с Центральным банком страны. В приказном тоне Трамп требует поддержки новых санкций и от Европы. Это еще не война, но у Старого света, похоже, терпение лопнуло. Ключевые игроки на рынках Ирана, например, Германия и Франция, исполнять предписания из-за океана категорически отказались. Тем более что официальный Тегеран свои обязательства в ядерной сделке полностью соблюдает. А развивая торгово-экономические отношения с ним, Европа получает взамен не только новые рынки на Востоке, но и гарантии безопасности.

"Законодательство Евросоюза должно встать на защиту европейской экономики от негативного эффекта американских санкций. Европейцы вправе отстаивать свою экономическую независимость, вправе решать, с кем стоит вести торговлю. Обновленный блокирующий статус Европы защитит наши компании от санкций США и поставит европейское законодательство выше американского", - объявила глава внешней политики Европейского Союза Федерика Могерини.

К такому повороту событий Евросоюз, похоже, готовился. Тем более США не в первый раз грозят санкциями Старому свету.

"Сегодня вступает в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном. Регламент запрещает европейским структурам выполнять эти санкции, за исключением ситуаций, когда это будет сделано по специальному разрешению Еврокомиссии. Такие разрешения могут быть выданы в исключительном порядке, если невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

Проще говоря, Европа договорилась игнорировать требования США о том, как надо вести дела с Ираном. Последний раз в истории международных отношений такое единство для защиты своих экономических интересов Старый свет демонстрировал в 1996 году, когда отказался поддерживать санкции Вашингтона против Кубы.

Тимур Абдуллаев, Алина Напара, "ТВ Центр".