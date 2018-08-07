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Собянин осмотрел ход строительства станции "Прокшино"

12:01
  • вторник
  • 07 августа 2018

Строительство участка метро от станции "Саларьево" - "Столбово" в Коммунарку планируется завершить до конца 2018 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на станции "Прокшино", входящей в состав участка.

Улучшение дорожного сообщения на юго-западе города и строительство новых станций метрополитена. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Новомосковский округ столицы и оценил итоги масштабных работ, передает "ТВ Центр".

Четыре новые станции значительно улучшат транспортное обслуживание сразу нескольких районов и помогут разгрузить автомагистрали. Как отметил Сергей Собянин, более 80% работ уже выполнено, станция "Прокшино" откроется уже в следующем году.

Масштабный проект включает в себя не только продолжение Сокольнической ветки метро, но и строительство новой трассы - Солнцево-Бутово-Видное. Она позволит перераспределить потоки машин, снять нагрузку с МКАД и связать несколько районов столицы и Подмосковья.

"Улучшится движение на южном участке МКАД, на Варшавке, на Профсоюзной и Ленинском проспекте. Часть автомобилистов, которые сейчас не имеют доступа к метрополитену, пересядут в метро. Те из них, которые двигаются по МКАД, будут пользоваться этой трассой между Киевкой и Калужкой", - сказал Сергей Собянин.

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