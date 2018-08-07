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Во Владивосток зашел самый большой в истории города круизный лайнер

12:01
  • вторник
  • 07 августа 2018

Российское гостеприимство, торжественные концерты и десятки экскурсий. Во Владивосток зашел самый большой в истории города лайнер. На борту круизного судна - несколько тысяч туристов из Японии. Все они давно хотели познакомится с русскими традициями.

Девицы в красных сарафанах, парни в косоворотках. За этим народным колоритом и прибыли во Владивосток гости из Японии. Большинство из них русские кокошники видели только на фотографиях. Теперь фотографируются в них вживую. А некоторые даже сами пускаются в пляс.

Около четырех тысяч японцев спустились с борта круизного лайнера. Суда таких размеров Владивосток еще не принимал, отмечает "ТВ Центр". Приморье привлекает все больше иностранцев со всего мира. А для азиатских соседей - это ближайшая точка на карте, где можно познакомиться с русскими традициями.

После морской дороги прямиком на железную. Одна только мысль о том, что из одного конца страны в другой ехать на поезде семь дней, приводит туристов в шок и восхищение. Хоть турфирмы  арендуют целые составы. И хотя проехать туристам предлагают всего несколько станций - свободных мест в вагонах все равно нет.

- Для нас это целое путешествие. Транссибирская магистраль - самая длинная железная дорога, и очень много японцев мечтают проехать по ней. Это настоящее событие!

За морским воздухом и необъятными просторами едут во Владивосток гости со всего мира. Некоторые даже хотят захватить с собой частичку Приморского края. Всем без исключения очень нравится бухта Стеклянная, и ее главная достопримечательность – отшлифованные морем стеклышки. Были даже случаи, когда туристы на память набирали целые мешки, но дальше шлагбаума пронести их не удавалось.

- Даже деньги предлагают. Но мы все забирали и обратно на берег относили.

Чаще всего в Приморье едут путешественники из Китая, на втором месте - Республика Корея. Французы, тайцы и немцы тоже все чаще приезжают знакомиться с краем.

С высоты 200 метров открывается потрясающий  вид на вантовые мосты и бухту Золотой Рог. В любую погоду сюда идут туристы. Только в этом году Владивосток принял около 300 тысяч иностранцев.

По сравнению с прошлым годом турпоток в Приморье увеличился уже почти на 20%. Въезд иностранцев значительно возрос после введения упрощенного визового режима. Новый механизм сейчас действует на 11 пунктах пропуска, девять из которых в Приморье, и по одному - в Камчатском крае и Сахалинской области. С сентября этого года к ним добавятся пропускные пункты в Амурской области, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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