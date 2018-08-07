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Российские военные лидируют в общекомандном зачете на АрМИ-2018

11:58
  • вторник
  • 07 августа 2018

На Международных армейских играх, которые сейчас проходят на территории сразу семи государств, российская команда лидирует в общекомандном зачете.

Накануне наши военнослужащие победили в третьем этапе конкурса "Десантный взвод". Эти состязания проводятся на полигоне в Псковской области.

Кроме того, россияне стали лучшими среди военных инженеров, передает "ТВ Центр". Участники соревнований должны были организовать переправу, построить оборонительные сооружения и противотанковые рвы. И все это в условиях, максимально приближенных к боевым.

Тем временем в Китае в рамках конкурса "Морской десант" российские экипажи провели тренировки и стрельбы на китайских боевых машинах.

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