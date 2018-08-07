ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мобильные операторы начали отменять плату за входящие в роуминге

10:27
  • вторник
  • 07 августа 2018

"Большая тройка" отменит плату за входящие звонки в поездках по России. Первым прекратит взимать деньги "Билайн" – с 20 августа. Для абонентов "Мегафона" входящие станут бесплатными до 1 сентября.

Крупнейшие российские операторы - МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") – отменяют плату за входящие звонки в поездках по России, сообщает РИА Новости.

"Вымпелком" отменит плату с 20 августа, для абонентов "Мегафона" входящие станут бесплатными до 1 сентября. В МТС пока не назвали точной даты.

Разговоры об отмене роуминга по России ведутся с лета 2017 года. 18 июля ФАС предписала операторам "Большой четверки" (Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele 2) устранить разницу в тарифах дома и в поездах в течение месяца, однако никто из операторов в срок не уложился.

В марте 2018 года ФАС возбудила дела в отношении "Большой тройки" из-за того, что компании не выполнили в полной мере требования ведомства об отмене внутрисетевого роуминга по стране.

Главное сегодня
Офисный центр "Билайн"
Офисный центр "Билайн"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100