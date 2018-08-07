Мобильные операторы начали отменять плату за входящие в роуминге

"Большая тройка" отменит плату за входящие звонки в поездках по России. Первым прекратит взимать деньги "Билайн" – с 20 августа. Для абонентов "Мегафона" входящие станут бесплатными до 1 сентября.

Крупнейшие российские операторы - МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") – отменяют плату за входящие звонки в поездках по России, сообщает РИА Новости.

"Вымпелком" отменит плату с 20 августа, для абонентов "Мегафона" входящие станут бесплатными до 1 сентября. В МТС пока не назвали точной даты.

Разговоры об отмене роуминга по России ведутся с лета 2017 года. 18 июля ФАС предписала операторам "Большой четверки" (Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele 2) устранить разницу в тарифах дома и в поездах в течение месяца, однако никто из операторов в срок не уложился.

В марте 2018 года ФАС возбудила дела в отношении "Большой тройки" из-за того, что компании не выполнили в полной мере требования ведомства об отмене внутрисетевого роуминга по стране.