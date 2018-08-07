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СК возбудил три новых уголовных дела по фактам обстрелов Донбасса

10:27
  • вторник
  • 07 августа 2018

В СК сообщили, что с января по август 2018 года украинские силовики продолжали обстрелы территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Полностью или частично были разрушены более 160 гражданских объектов, при этом пострадали несколько мирных жителей. Возбуждены три новых уголовных дела, личности ответственных украинских военных устанавливаются.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбуждении трех новых уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военнослужащими населенных пунктов в Донбассе. Ее слова приводит ТАСС.

"За период с января по август 2018 года украинские силовики продолжали обстрелы территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в результате которых полностью либо частично разрушены свыше 160 гражданских объектов", - отметила Петренко.

Вместе с тем в СК добавили, что, по уточненным данным, от обстрелов поселка городского типа Оленовка под Докучаевском, а также села Сигнальное Петровского района Донецка ранения получили две мирные жительницы 1953 и 1962 годов рождения. 

Дела возбуждены по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следствие устанавливает причастных к преступлениям украинских военных.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела украинскими вооруженными силами поселка Старомихайловка на окраинах Донецка получили повреждения четыре домостроения. Один дом сгорел. 

3 августа СК заочно предъявил обвинение россиянину Антону Королеву, воюющему в составе "Азова" в Донбассе. По данным следствия, он является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций.

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