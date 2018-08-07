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В США радикалы насильно удерживали женщин и детей в лагере

11:54
  • вторник
  • 07 августа 2018

Шокирующая история из американского штата Нью-Мексико. В одной из пустынных долин полицейские наткнулись на закрытое поселение, где радикалы насильно удерживали женщин, а также 11 детей, самому младшему из которых около года.

То, в каком состоянии были обнаружены пленники, повергло правоохранителей в ужас. В лохмотьях, изнеможённые и напуганные, узники молили о помощи.

Позже они смогли рассказать, что их содержали в нечеловеческих условиях, передает "ТВ Центр". Без воды и еды. Но, даже преодолев сильный голод, сбежать самостоятельно они едва ли смогли бы. Полуподземный бункер, ограждённый покрышками, охраняли вооружённые до зубов надзиратели.

На лагерь полиция вышла, расследуя похищение маленького мальчика, пропавшего за тысячи километров - в Джорджии. Несколько месяцев назад его забрал отец и исчез. Их следы привели стражей порядка в Нью-Мексико. Мужчину, похитившего собственного сына, вместе с сообщниками задержали. А вот ребёнка найти так и не удалось.

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