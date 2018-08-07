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Дело врача Мисюриной возвращено в СКР на дорасследование

11:04
  • вторник
  • 07 августа 2018

Дело врача Елены Мисюриной вернули на дополнительное расследование, специалисты намерены учесть все ходатайства и обращения по данному уголовному делу.

Следственный комитет России проведет дополнительные следственные мероприятия по уголовному делу врача Елены Мисюриной, передает "Интерфакс".

"В целях проведения объективного дополнительного расследования и установления точной картины произошедшего принято решение о передаче уголовного дела в другое следственное подразделение Главного следственного управления СК по Москве", - сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования будут учтены все поступившие обращения и ходатайства.

По версии следствия, летом 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина при проведении трепонобиопсии повредила сосуды пациента. Через несколько дней он умер.

22 января Черемушкинский суд Москвы признал Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приговорил ее к двум годам колонии общего режима. Приговор вызвал широкий общественный резонанс, многие высказались в поддержку осужденной.

16 апреля Мосгорсуд отменил решение нижестоящего суда и вернул дело в прокуратуру. В настоящее время Мисюрина продолжает работу в одной из столичных больниц.

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