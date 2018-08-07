В Германии началась укладка первых труб "Северного потока-2"

В конце июля в Германии началась укладка первых труб газопровода "Северный поток-2". Ранее в компании Nord Stream 2 AG сообщали, что строительство можно начинать и без разрешения Дании, так как на территорию этой страны приходится всего 10% маршрута.

Финансовый директор Uniper Кристофер Дельбрюк рассказал о ходе строительства газопровода "Северный поток-2". Его слова приводит РИА "Новости".

"Укладка первых труб в Германии началась в конце июля", - отметил Дельбрюк в ходе пресс-конференции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что такие проекты, как "Северный поток-2", носят исключительно коммерческий характер и не имеют "двойного дна".

18 июля сенатор из США Джон Баррассо представил законопроект о санкциях против инвесторов в осуществляемые российским правительством проекты по экспорту энергоносителей. Там затрагиваются также лица, которые предоставляют гарантии для займов на эти цели, а также осуществляют поставку товаров и услуг.

Прежде финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявлял, что строительство "Северного потока-2" может начаться без разрешения Дании. По его словам, на территорию этой страны приходится всего 10 процентов маршрута, так что трубопровод можно проложить в международных водах к северу.

"Северный поток - 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубических метров в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.