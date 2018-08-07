Фонд реновации одобрил 55 заявлений на докупку площадей

Московский фонд реновации одобрил 55 заявлений от переселенцев на докупку площадей в 12 домах. Наибольшее их число пришлось на 5-ю Парковую улицу, куда переезжают жители с улицы Константина Федина. При докупке дополнительных площадей переселенцы смогут получить скидку в 10%.

В пресс-службе столичного департамента градостроительной политики сообщили, что с начала 2018 года Московский фонд реновации одобрил 55 заявлений от переселенцев на докупку площадей в двенадцати домах. Об этом пишет "Интерфакс".

"Лидером по числу одобренных заявлений является 5-я Парковая, где фонд принял положительные решения по 17 обращениям от жителей домов, переезжающих с улицы Константина Федина", - отмечается в публикации.

Далее в списке идут проспект Вернадского с 14 одобренными заявлениями, проезд Дежнева (8), улица Летчика Бабушкина (7) , улица Красных Зорь (6), улица Изюмская (2) и улица Гжатская (1).

Всего с начала года фонд получил 63 подобных обращения. При докупке дополнительных площадей переселенцы смогут получить скидку в 10 процентов.

Ранее вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин заявил, что процесс строительства жилых домов в рамках столичной программы реновации будет ускорен за счет сокращения бюрократических процедур. По его словам, речь идет о снижении сроков с пяти до трех лет. Он также отметил, что для старта полноценного строительства уже подобраны 242 площадки.

До этого глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что все участники программы реновации узнают точный график переезда до конца 2019 года.