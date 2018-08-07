Актера "Такси" Сами Насери избили в московском баре

Звезду серии фильмов "Такси" Сами Насери избили в одном из московских баров. У актера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Врачи оказали ему помощь и выписали в тот же день.

Французский актер Сами Насери, исполнитель главной роли в серии фильмов "Такси", попал в НИИ имени Склифосовского после драки в одном из ночных баров Москвы, сообщает РИА Новости.

По информации "Интерфакса", Насери и его брат отдыхали и выпивали в караоке-баре на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка. Около двух часов ночи у мужчин завязалась перепалка с одним из посетителей, который ударил знаменитого таксиста по лицу.

У Насери диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, однако госпитализация ему не потребовалась, и он ушел из больницы.

Предполагаемые участники потасовки задержаны. Они оказались гражданами Белоруссии.