ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актера "Такси" Сами Насери избили в московском баре

12:03
  • вторник
  • 07 августа 2018

Звезду серии фильмов "Такси" Сами Насери избили в одном из московских баров. У актера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Врачи оказали ему помощь и выписали в тот же день.

Французский актер Сами Насери, исполнитель главной роли в серии фильмов "Такси", попал в НИИ имени Склифосовского после драки в одном из ночных баров Москвы, сообщает РИА Новости.

По информации "Интерфакса", Насери и его брат отдыхали и выпивали в караоке-баре на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка. Около двух часов ночи у мужчин завязалась перепалка с одним из посетителей, который ударил знаменитого таксиста по лицу.

У Насери диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, однако госпитализация ему не потребовалась, и он ушел из больницы.

Предполагаемые участники потасовки задержаны. Они оказались гражданами Белоруссии. 

Читайте также:
Главное сегодня
Актёр Сами Насери
Актёр Сами Насери
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100