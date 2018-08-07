В Москве простились с погибшим в ЦАР журналистом Кириллом Радченко

В Москве простились с погибшим в ЦАР журналистом и оператором Кириллом Радченко. Церемония прошла в Царицынском судебно-медицинском морге в закрытом режиме. Похоронят Радченко на Булатниковском кладбище.

В Царицынском судебно-медицинском морге прошла церемония прощания с погибшим в Центральноафриканской Республике журналистом и оператором Кириллом Радченко. Об этом сообщает ТАСС.

"Как человек он был замечательный - честный. И работяга был парень, и просто очень порядочный человек. Он очень любил свою работу и переживал за людей", - отметил пришедший проститься с коллегой оператор Алишер Игамов.

Церемония прошла в закрытом режиме по желанию родственников. Похоронят Радченко на Булатниковском кладбище.

Кирилл Радченко окончил колледж художественных ремесел № 59 в Москве. Затем работал видеоператором, киномехаником, ассистентом фотографа в московском Доме журналиста, а также в компаниях Troppiere group и GA Studio. В 2015-2016 годах участвовал в съемках веб-сериала "Район тьмы". С 2016 года в сотрудничестве с агентством Anna-News работал в Сирии и на Украине.

3 августа в Министерстве иностранных дел России подвели первые итоги расследования гибели российских журналистов в ЦАР. В ведомстве отметили, что на Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые приехали в африканскую республику для съемок фильма, напали с целью ограбления. Те попытались оказать сопротивление и в результате были убиты. До этого СМИ писали, что тела нашли к северу от города Сибут в префектуре Кемо. Они лежали на дороге рядом с брошенной и обстрелянной машиной.