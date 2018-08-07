СМИ: стрелок из Флориды слышал голос "демона"

19-летний американец Николас Круз, который совершил атаку на школу во Флориде в феврале, рассказал на допросе, что слышал голос "демона", который призывал его к убийствам.

Американец Николас Круз, совершивший атаку на школу в городе Паркленд в феврале, признался, что несколько лет слышал голос, который призывал его убивать, сообщает газета Washington Post со ссылкой на текст допроса.

Круз рассказал полиции, что уже несколько лет слышит голос "демона", который призывает его "убивать и разрушать", передает РИА Новости.

По данным издания, допрос длился около 12 часов. За это время Круз несколько раз путался в показаниях и противоречил сам себе. Например, сначала он сообщил, что никому не рассказывал о голосах в голове, а потом вспомнил, что говорил об этом своему брату и девушке. Незадолго до атаки на школу он пытался совершить суицид из-за одиночества.

14 февраля во Флориде 19-летний Николас Круз устроил нападение на школу. Он включил в здании пожарную сигнализацию, а когда дети выбежали из кабинетов, начал стрельбу. Погибли 17 человек, еще 15 получили ранения. Круз был бывшим учеником школы, из учебного заведения он был отчислен из-за проблем с дисциплиной.