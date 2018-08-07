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Двое жителей Подмосковья задержаны за кражу посылок на 7 млн рублей

12:48
  • вторник
  • 07 августа 2018

Полицейские задержали двоих подозреваемых в краже посылок на сумму более семи миллионов рублей. Один из них - водитель транспортной компании - договорился со своим знакомым похитить международные посылки. Вместе они инсценировали угон служебного автомобиля и спрятали похищенное в гараже в Королеве.

В Подмосковье задержали двоих подозреваемых в краже почтовых отправлений на сумму более семи миллионов рублей, пишет "Русская планета".

Один из подозреваемых, работая водителем в транспортной компании, договорился со своим знакомым украсть международные посылки. Вместе они инсценировали угон служебного автомобиля, предварительно перегрузив коробки с почтовыми отправлениями в другую машину.

Похищенное подозреваемые спрятали в гараже в Королеве. Посылки обнаружили и изъяли. Против задержанных возбудили уголовное дело о краже.

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