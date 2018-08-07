ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп: те, кто ведут бизнес с Ираном, не смогут вести его с США

12:58
  • вторник
  • 07 августа 2018

Дональд Трамп у себя в Twitter напомнил о восстановлении масштабных санкций в отношении Ирана и заявил, что те, кто ведут бизнес с этой страной, не смогут вести его с США. Он добавил, что в ноябре ограничительные меры будут выведены на новый уровень.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что для компаний, которые продолжают вести дела с Ираном, американский рынок будет закрыт.

"Санкции против Ирана официально введены. Эти ограничительные меры самые жесткие из всех, что когда-либо применялись, и в ноябре они будут выведены на новый уровень. Никто, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США. Я прошу о мире во всем мире, не меньше!", - написал глава Белого дома.

Ранее Вашингтон вышел из договора по ядерной сделке с Ираном и восстановил масштабные санкции против этой страны. Пока ограничения касаются только автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. Евросоюз заблокировал их действие на своей территории. При этом представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Евросоюз будет приветствовать расширение европейскими компаниями деловых связей с Ираном.

6 августа президент Ирана Хасан Роухани заявил, что после возобновления американских санкций переговоры с президентом США Дональдом Трампом потеряли смысл.

Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100