Трамп: те, кто ведут бизнес с Ираном, не смогут вести его с США

Дональд Трамп у себя в Twitter напомнил о восстановлении масштабных санкций в отношении Ирана и заявил, что те, кто ведут бизнес с этой страной, не смогут вести его с США. Он добавил, что в ноябре ограничительные меры будут выведены на новый уровень.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что для компаний, которые продолжают вести дела с Ираном, американский рынок будет закрыт.

"Санкции против Ирана официально введены. Эти ограничительные меры самые жесткие из всех, что когда-либо применялись, и в ноябре они будут выведены на новый уровень. Никто, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США. Я прошу о мире во всем мире, не меньше!", - написал глава Белого дома.

Ранее Вашингтон вышел из договора по ядерной сделке с Ираном и восстановил масштабные санкции против этой страны. Пока ограничения касаются только автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. Евросоюз заблокировал их действие на своей территории. При этом представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Евросоюз будет приветствовать расширение европейскими компаниями деловых связей с Ираном.

6 августа президент Ирана Хасан Роухани заявил, что после возобновления американских санкций переговоры с президентом США Дональдом Трампом потеряли смысл.