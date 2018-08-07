Суд продлил арест счетов компаний по делу Магомедовых

Тверской суд Москвы продлил на три месяца срок ареста активов и банковских счетов порядка 25 компаний в рамках расследования уголовного дела Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко не стала уточнять названия компаний.

Арест активов и банковских счетов компаний в рамках дела Магомедовых продлен до ноября. Об этом сообщает "Интерфакс".

Пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко не стала уточнять названия компаний. Однако, как передает агентство, ранее в Мосгорсуде выяснилось, что обеспечительный арест наложен на компании, подконтрольные, по версии следствия, братьям Магомедовым.

В частности, речь идет о компаниях: ПАО "Новороссийский морской торговый порт", группа FESCO и ряд компаний, входящих в группу.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в конце марта. Помимо растраты и организации преступного сообщества, братьям вменяется хищение 2,5 миллиарда рублей.

В рамках уголовного дела в отношении Магомедовых арестованы счета и активы около 30 компаний. Кроме того, арест наложен на банковские счета братьев и на изъятые у них в ходе обысков денежные средства.