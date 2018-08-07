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В Подмосковье вновь появились некоторые виды бабочек

13:28
  • вторник
  • 07 августа 2018

Впервые за десятки лет в Подмосковье появились некоторые виды бабочек. Так, на юге области были замечены бабочки аполлон, которых ученые не наблюдали в регионе более 40 лет.

В Подмосковье появились бабочки, которых ученые не видели в регионе несколько десятков лет. Как пишет "Русская планета", среди вернувшихся — капустница, траурница, аполлон и другие.

По словам энтомологов, это естественный процесс, который связан с условиями обитания.

Так, например, после аномально жаркого лета 2010 года в Подмосковье появились некоторые виды бабочек, которые обитают только в южных районах Европейской части России. В частности, в Московской области можно встретить два вида пестроглазок, поликсену и некоторые виды совок.

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Бабочка капустница
Бабочка капустница
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