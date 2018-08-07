Мадуро заявил о доказательствах причастности Колумбии к покушению на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что у него есть доказательства причастности президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса к покушению, которое произошло 4 августа. Тогда рядом с президентским помостом Мадуро взорвались несколько дронов. Организаторы в настоящее время разыскиваются, несколько исполнителей задержаны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в скором времени представит доказательства причастности колумбийских властей к покушению на него. Об этом глава государства написал у себя в Twitter.

"У нас есть серьезные доказательства причастности уходящего с поста президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса" - говорится в сообщении.

Мадуро добавил, что организаторы покушения в настоящее время разыскиваются, несколько исполнителей задержаны. Он также подчеркнул, что злоумышленники проходили подготовку на территории Колумбии.

Попытка покушения на венесуэльского лидера произошла 4 августа. Когда он публично выступал перед военными в Каракасе, рядом сдетонировали беспилотники со взрывчаткой. Цели дроны не достигли, президент не пострадал, однако ранения получили семь человек.

Позже Мадуро заявил, что за атакой стоит ультраправая партия Венесуэлы и президент Колумбии. В колумбийском Министерстве иностранных дел эти обвинения категорически отвергли, назвав абсурдными. Вместе с тем ответственность за атаку на себя взяла подпольная группировка "Фланелевые солдаты".