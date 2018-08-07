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Российские синхронисты завоевали золотые медали на ЧЕ

14:41
  • вторник
  • 07 августа 2018

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева завоевали золотые медали чемпионата Европы в произвольной программе дуэтов в миксте. Второе место заняла команда Италии, третье - представители Испании. Таким образом, сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете объединенного ЧЕ по летним олимпийским видам спорта. В активе российской команды 33 награды - 17 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.

Сразу два комплекта золотых медалей пополнили актив российской команды на объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, передает "ТВ Центр". Он проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине.

Смешанная пара синхронистов Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева показали лучший результат в произвольной программе. Другая награда высшего достоинства также в синхронном плавании. Её завоевал дуэт - Светлана Колесниченко и Варвара Субботина. Ранее Колесниченко заняла первое место на турнире в сольном выступлении. Сборная России по синхронному плаванию завоевала уже семь медалей высшей пробы.

В общекомандном зачете российская команда упрочила лидерство, увеличив отрыв от конкурентов. На счету наших спортсменов 33 награды - 17 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых. На второй строчке - Великобритания. Италия - третья.

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