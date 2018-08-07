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В Петербурге впервые за 17 лет помыли фигуру ангела на Александровской колонне

14:56
  • вторник
  • 07 августа 2018

В Санкт-Петербурге впервые за 17 лет провели профилактическую реставрацию фигуры ангела на Александровской колонне, расположенной на Дворцовой площади. Чтобы не повредить скульптуру, сотрудники МЧС использовали моющий раствор на основе обычного мыла.

Уникальная операция прошла в самом сердце Санкт-Петербурга. Впервые за 17 лет специалисты помыли Александровскую колонну и установленную на ней фигуру ангела, передает "ТВ Центр".

Этот памятник, находящийся в центре Дворцовой площади, давно стал одним из главных символов северной столицы. Общая высота монумента - более 47 метров. Для сравнения - это приблизительно 15-этажный жилой дом.

Для промывки были привлечены пожарные машины с выдвижными лестницами. Чтобы не повредить скульптуру ангела, сотрудники МЧС использовали моющий раствор на основе обычного мыла. После окончания работ памятник обследуют.

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Промывка фигуры ангела на Александровской колонне в Санкт-Петербурге
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