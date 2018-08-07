Путин поддержал идею создать в Воронежской области особую экономическую зону

Президент Владимир Путин в Ново-Огареве провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Александром Гусевым. Обсуждался вопрос создания на территории Воронежской области особой экономической зоны.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании в Воронежской области новой особой экономической зоны, передает пресс-служба Кремля.

"Некоторое время назад было принято решение не открывать новые свободные экономические зоны, но у вас все-таки особая ситуация, проект продуман, хорошо подготовлен и, действительно, может дать весьма заметных, позитивный эффект для экономики региона. Поэтому я, конечно, ваше предложение поддержу", - сказал Путин на встрече с врио губернатора Воронежской области Александром Гусевым.

По словам последнего, в этой зоне предполагается развивать производства, связанные с радиоэлектроникой. "Мы просчитали, мы могли бы в ближайшие четыре-пять лет до 15 предприятий разместить там с общим объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей", - добавил глава региона. Это позволило бы создать около трех тысяч рабочих мест, подчеркнул он.

Говоря о развитии региона в целом, Гусев доложил, что все основные социально- экономические показатели в Воронежской области превышают и общероссийские, и показатели прошедшего года - за исключением объема привлеченных инвестиций.

"Это объективная ситуация. У нас закончился крупный инвестпроект, связанный со строительством двух новых блоков на атомной станции в Нововоронеже. И, конечно, мы сейчас предпринимаем все усилия для того, чтобы заместить эти выпадающие инвестиции", - пояснил он. Одним из импульсов для этого Гусев и назвал создание особой экономической зоны.